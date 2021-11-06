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суббота, 06 ноября 2021 18:12

Не успел "маякнуть": двух нарушителей задержали на границе с Россией

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Не успел &quot;маякнуть&quot;: двух нарушителей задержали на границе с Россией
На границе с РФ задержаны двое нарушителей. Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Россией военнослужащие Луганского отряда задержали двух нарушителей.

Гражданин Азербайджана, пытавшийся попасть в Россию, был задержан в селе Милово. Другой – 27-летний украинец. Хотел погостить у сестры в России, сообщили в субботу, 6 ноября, в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Гражданин Азербайджана ждал сигнала от проводника – тот должен был маякнуть ему фонарем с российской стороны границы и давал указания, куда двигаться, по мобильному телефону. Во время задержания азербайджанец, которому власти РФ запретили въезд в страну, пытался бежать от пограничников, но они его догнали", - сказано в сообщении.

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Украинца задержали на этом же направлении накануне вечером.

"Нарушить украинско-российскую границу пытался 27-летний гражданин Украины. На это мужчину подтолкнуло то, что у него не было заграничного паспортного документа, но было большое желание попасть к сестре, которая якобы проживает в России. Однако попытка пройти незаметным также потерпела фиаско", - добавили пограничники.

На обоих нарушителей они составили админпротоколы. Дальнейшую их судьбу будет определять суд.

На украинско-российской границе задержали семейную пару, бежавшую из России из-за политических преследований.

Супругов задержали сразу после незаконного пересечения государственной границы.

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Дата
06
ноября

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