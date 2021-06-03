"Не убийца" - мать изнасилованного и задушенного мальчика сделала заявление

Олексндра Тертыш исчез в Днепре 3 октября прошлого года. Через несколько дней его нашли жестоко убитым в лесополосе. В расправе подозревают трех, якобы убили мужчину, потому что приставал к детям. Фото: dnepr.express

Дмитрий Волков с Днепра, которого подозревают в расправе над "педофилом" 35-летним Александром Тептышем, не убийца.

Такое заявление сделала его жена, Анастасия. Их с Дмитрием сына в мае прошлого года изнасиловали и убили. Мужчина с тех пор защищал детей от взрослых с нездоровым интересом, но не убивал.

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"Мой муж - не убийца. А этот Александр на самом деле проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним, что подтверждают и фото, и видеодоказательства, которые есть в деле. У полиции есть доказательства, подтверждающие, что этот так называемый "тракторист" к 12-летней девочки цеплялся. Как тогда объяснить, что он делал в парке? Почему бросился к девочке с поцелуями? Там с ним и встретились мужчины для "профилактической беседы". Поговорили, "надавали подсрачников". Но никто не убивал. Более того, мертвым Александра нашли через 3-4 дня. Может, он еще к каким-то детям приставал. Или за ним следили. Я этого не знаю. Но мой муж к убийству не причастен", - сказала Анастасия, передает "Наш город".

Александр Тептыш работал трактористом в коммунальном предприятии в Днепре. Исчез прошлой осенью - должен был ехать к родителям в село, но так и не доехал. Его тело нашли в лесополосе. Перед смертью мужчину раздели, пытали, жестоко избивали, а потом пытались сжечь тело. По подозрению в убийстве задержали трех, среди них - Дмитрий Волков. Его сына в мае прошлого нашли изнасилованным и задушенным. По подозрению в убийстве задержали 59-летнего бездомного.