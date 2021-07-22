Не разобрался: мужчина расправился с бывшим зятем

В Измаильском районе Одесской области 59-летний мужчина убил 49-летнего зятя.

Придя домой с работы, увидел, как тот на повышенных тонах разговаривает с его сожительницей. И ударил того по груди косой. От травмы пострадавший скончался на месте, рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 59-летний мужчина убил терпаном бывшего 49-летнего зятя

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"Своих действий подозреваемый не отрицает. Говорит: виноват, что не разобрался в ситуации и поспешно набросился на гостя", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В селе Казаковское Вольнянского района Запорожья 29-летнего мужчину до смерти забил 58-летний тесть. Во время ссоры мужчина ударил родственника по голове. Тело умершего убийца спрятал в хозяйственном помещении.