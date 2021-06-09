Не разобрались с долгами: иностранцы похитили работодателя

В Киеве иностранцы похитили мужчину, который задолжал им деньги.

Четверо нападавших избили потерпевшего, затащили его в машину и пытались выехать за пределы города, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от женщины поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину. Заявительница запомнила номерные знаки, поэтому полицейские ввели в Киеве специальную полицейскую операцию по розыску и задержанию злоумышленников. в течение часа сотрудники полиции установили направление движения автомобиля правонарушителей и наряд патрульной полиции остановил их неподалеку от Северного моста. Правоохранители выяснили, что между похитителями и пострадавшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали четырех злоумышленников. Они - 1993, 1994, 1994, 1995 годов рождения.

Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

На трассе Киев - Житомир вблизи столицы 20 мая задержали трех мужчин, которые в Харькове пытали утюгом и ограбили 56-летнюю женщину. Они ворвались в ее дом на ул. Академика Погорелова ночью и требовали деньги.