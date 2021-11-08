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понедельник, 08 ноября 2021 07:58

Не понравился украинский язык: пьяный мужчина зарезал чемпиона

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Не понравился украинский язык: пьяный мужчина зарезал чемпиона
В Кирилловке Запорожской области убили чемпиона по джиу-джитсу 26-летнего Николая Балабатько. На него с ножом напал выходец Луганска. Фото: facebook.com/oleg.balabatko

В курортной Кирилловке Запорожской области убили чемпиона по джиу-джитсу 26-летнего Николая Балабатько ночью 6 ноября.

На него напал житель оккупированного Луганска, которому якобы не понравился украинский язык погибшего. Об этом в Facebook рассказал отец погибшего Олег Балабатько.

Житель оккупированного Луганска позвал Николая на улицу, чтобы решить вопрос силой. Тот не сомневался в своих силах и согласился. Злоумышленник нанес спортсмену удар прямо в сердце. Прибывшие на место правоохранители пытались его реанимировать, но он умер.

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Николай был единственным сыном бизнесмена, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

Николая похоронят в Кирилловке сегодня, 8 ноября.

В полиции Запорожской области пока не прокомментировали этот инцидент.

Чемпион мира по паверлифтингу 25-летний Евгений Галузинский из Казахстана был убит во время потасовки в его родном городе Кокшетау.

Галузинский возвращался домой с товарищем, когда четверо пьяных мужчин не поделили с ними дорогу. После словесной перепалки к ним подошли еще двое. Друг Евгения отошел в магазин, чтобы позвать на помощь. Когда вернулся, Евгений лежал в луже крови.

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Дата
08
ноября

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