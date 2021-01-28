Не помнит, как ее зовут и где живет: полицейские просят узнать женщину

В Николаеве разыскивают родственников женщины, которую ночью нашли на просп. Героев Украины, 87.

На вид 18-20 лет. Она не помнит, как ее зовут и где живет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev В Николаеве разыскивают родственников женщины, которую ночью нашли ночью посреди улицы

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"Женщина была возле магазина Mida, в Центральном районе Николаева. Одета в темно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev Женщина не помнит, как ее зовут и где живе

Женщина находится в больнице. Всех, кто располагает информацией о ней, просят сообщить по телефонам: 0(512) 53 13 31, 34 11 98, 0(99) 293 02 16 или 102.

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