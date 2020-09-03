Не поделили наследство: мужчина зарезал старшего брата

В Харькове 43-летний мужчина во время конфликта по поводу раздела имущества зарезал своего 48-летнего брата. Фото: npu.gov.ua

В Харькове 43-летний мужчина во время конфликта по поводу раздела имущества ударил несколько раз ножом своего 48-летнего брата. От полученных ранений тот погиб на месте.

Тело убитого в доме по улице Барабашова нашли 2 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 48-летний харьковчанин. Также правоохранители выяснили, что смертельные ранения мужчине нанес его 43-летний брат. Мужчины постоянно конфликтовали. Накануне убийства братья поссорились - у мужчин возник конфликт по поводу раздела имущества. Во время выяснения отношений 43-летний харьковчанин нанес смертельные ножевые ранения старшему брату", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

В реанимационном отделении Бериславской больницы Херсонской области умер 56-летний мужчина. Имел черепно-мозговую травму. Полицейские опросили свидетелей, которые вызвали полицию. Люди рассказали, что погибшего избил его старший брат. Имели давний конфликт из-за наследства. 63-летний подозреваемый объяснил, что имел давний конфликт с братом через земельный участок. Они не могли ее поделить.