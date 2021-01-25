Не первое самоубийство: 72-летний мужчина прыгнул из окна больницы

Мужчина прыгнул с 4-го этажа Фото: pixabay.com

В Николаеве 72-летний мужчина выпрыгнул из окна больницы.

Трагедия произошла 25 января. Мужчина прыгнул с 4-го этажа, пишут Николаевские новости. От полученных травм он скончался на месте.

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Известно, что это уже вторая попытка мужчины свести счеты с жизнью. 22 января его доставили в БСМП с ножевым ранением живота и порезанными венами. Пенсионера подлечили и в палате хирургии он провел выходные. А сегодня во время перевязки выпрыгнул из окна.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку.