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воскресенье, 27 октября 2019 13:44

Не одна жертва: в Киеве поймали иностранца-клофелинщика

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Не одна жертва: в Киеве поймали иностранца-клофелинщика
Задержанный прибыл в столицу два месяца назад. Сейчас его проверяют на причастность к ряду преступлений. ФОТО: npu.gov.ua

В Киеве полиция задержала иностранца, который подсыпал людям в напиток неизвестное вещество. Пока те были без сознания, забирал их ювелирные изделия, деньги и мобильные телефоны.

Сообщает об этом пресс-служба Национальной полиции Киева на официальном сайте.

Первой с заявлением об ограблении в полицию обратилась 41-летняя киевлянка. У женщины исчезли 2 мобильных телефона и банковские карточки. По ее словам, произошло все после встречи с мужчиной, с которым недавно познакомилась. После употребления с ним напитков, женщина потеряла сознание, а придя в себя, обнаружила пропажу.

Через несколько дней заявления с аналогичным содержанием подали еще трое граждан. Как рассказали, со злоумышленником они познакомились на улице и согласились на его предложение отдохнуть в бане. После употребления напитков потеряли сознание. Придя в себя, обнаружили отсутствие личных вещей.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно. Во время поверхностной проверки у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам", – отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления и посадили под стражу. На данный момент продолжается досудебное расследование, проводится экспертиза для установления вещества, которое преступник использовал.

Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению в столице аналогичных преступлений.

В Броварах Киевской области мужчины устроили разборки со стрельбой. Конфликт произошел между местными жителями, пребывавшими в нетрезвом состоянии. Есть раненный.

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