Не могла успокоить: мать избила 8-месячную дочь

В Мариуполе Донецкой области 29-летнюю женщину задержали за избиение 8-месячной дочери. Фото - Mynizhyn.com

В Мариуполе Донецкой области 29-летнюю женщину задержали за избиение 8-месячной дочери.

Мать разозлил плач ребенка и она несколько раз ударила его по голове. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУЧП области.

"Полицейские установили, что 29-летняя мать ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила рукой по голове свою дочь. Злоумышленница сообщила, что ребенок плакал, а она не могла ее успокоить. Когда терпение лопнуло, женщина прибегла к насилию", - говорится в сообщении.

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Ребенка госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. В отношении матери полиция начала уголовное производство. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Белой Церкви Киевской области 36-летняя женщина до смерти избила сына 3-летнего Богдана. Так хотела отучить мочиться в кроватку. Несколько дней ребенок был в коме. После чего умер, не приходя в сознание.