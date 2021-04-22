Не хотел ехать в деревню: школьник всю ночь прятался на 10-м этаже высотки

Ребенок таким образом показывал сопротивление по спланированной родителями его вынужденной поездки в деревню на время карантина Фото: pixabay.com

В ночь на 21 апреля в городе Вишневое и близлежащих населенных пунктах разыскивали пропавшего 11-летнего жителя Вишневого.

20 апреля около 14 часов он поехал кататься на велосипеде и домой не вернулся, пишет Киев Оперативный.

"В отдел полиции обратилась мать с заявлением об исчезновении несовершеннолетнего. Ребенка сразу же объявили в розыск. К поискам мальчика подключились правоохранители Бучанского районного управления полиции, группа реагирования патрульной полиции, работники ювенальной превенции. На утро ребенка удалось найти ", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось в ходе расследования, ребенок таким образом показывал сопротивление по спланированной родителями его вынужденной поездки в деревню на время карантина.

Ночь юный беглец провел на 10 этаже одной из Вишневский многоэтажек. И странным является тот факт, что ни один из жителей не проявил интереса, кто этот ребенок и что она здесь делает.

В Виннице больше недели разыскивают 24-летнего Михаила Зубчука. Последний раз мужчину видели в ночь на 11 апреля у магазина "Мрия" в микрорайоне Тяжилов. В первые дни оперативных и следственных мероприятий полицейские установили и опросили всех, кто виделся и общался с мужчиной накануне исчезновения.