Не хотел делать уроки: школьник выбросился из окна 9 этажа

11-летний мальчик выбросился из окна 9-го этажа Фото: lutsk.rayon.in.ua

В Николаеве 11-летний школьник выбросился из окна 9-го этажа. Причиной стал отказ делать домашнее задание.

Трагедия произошла 13 декабря. "Скорая" забрала его в состоянии комы в областную детскую больницу, сообщает местное издание "Новости-N".

В полицию поступило сообщение о том, что ребенок упал с девятого этажа. Получил тяжелые травмы. Несмотря на медицинскую помощь, через час мальчик умер в реанимации.

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Правоохранители начали проводить проверку обстоятельств трагедии, открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины "Доведение до самоубийства лица".

В Киеве из окна психиатрической больницы им. Павлова на улице Кирилловской, 103 прыгнули трое девушек - две 15-летние и 17-летняя. Последняя получила травмы, ее сразу госпитализировали. Девушки хотели убежать. 15-летние девушки исчезли.