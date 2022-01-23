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воскресенье, 23 января 2022 23:37

Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
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В Харькове нашли мертвым пропавшего 39-летнего Степана Исакова. Мужчину убили по дороге на работу
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове нашли мертвым пропавшего 39-летнего Степана Исакова. Мужчину убили по дороге на работу
В Харькове нашли мертвым пропавшего 39-летнего Степана Исакова. Мужчину убили по дороге на работу

В Харькове нашли убитым пропавшего 39-летнего Степана Исакова. Был в розыске с 18 января.

Тело обнаружили 23 января около 15:30 в собственном автомобиле Honda Accord по ул. Игоря Муратова сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Поступило сообщение от прохожего, что в автомобиле находится мертвый человек. По адресу сразу выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба. Полицейские установили личность умершего. Им оказался 39-летний харьковчанин, который был в розыске как без вести пропавший. Мужчину убили" – сказано в сообщении.

Мужчину застрелили, стало известно Gazeta.ua из собственных источников. Исчез после того, как уехал из дома на работу. Информация уточняются.

На месте работают правоохранители. Дело расследуют как умышленное убийство.

В Ужгороде на Закарпатье нашли убитой пропавшую 36-летнюю Габриэллу Яцкович. Тело с пакетом на голове обнаружили на чердаке дома ее покойной матери.

Подозреваемый задержан. Это женатый 30-летний любовник потерпевшей.

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