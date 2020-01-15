Не дело Окуєвой: в полиции рассказали, в чем подозревают второго участника опасной банды

Участника банды, которого задержали утром 15 января на Киевщине, подозревают убийстве предпринимателя в январе 2914-го года.

Злоумышленник уже задерживали в составе группы из семи человек в сентябре прошлого года по подозрению в убийстве директора компании "Caparol", что произошло в 2016 году на Васильковщине и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине задержали участника опасной банды

"В январе 2014 года на территории гаражного кооператива "Бакинский" в Киеве в легковушке обнаружили тело пострадавшего с многочисленными колото-резаными ранениями.

Есть неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства", - сказано в сообщении.

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Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине задержали участника опасной банды

"Это не полный список преступлений, совершенных этой группой. Накануне подозреваемому в убийстве Амины Окуевой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Это еще одно тяжкое преступление совершенное этой группой лиц", - сказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

Следствие продолжается.

Утром 15 января полицейские задержали Андрея Кравченко. Он - из группы бандитов, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева. Задержание произошло недалеко от дома Кравченко.