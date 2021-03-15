"Не дали, что обещали" - разыскали подозреваемого в двойном убийстве

Херсонские полицейские разыскали 28-летнего Антона Белоконя из Киева, которого подозревают в двойном убийстве. Фото: hr.npu.gov.ua

Херсонские полицейские разыскали 28-летнего Антона Белоконя из Киева. Его подозревают в двойном убийстве товарищей 40 и 49 лет в Счастливцево Генического района.

Говорит, что раскаивается и сожалеет содеянном. Мотивы убийства устанавливают, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Тела двух мужчин обнаружила мать одного из погибших. Зрелище ужасное - убийца беспощадно наносил топором удары по головам, в основном - лицах. Телесные повреждения однозначно не совместимые с жизнью. На вопрос о причинах и мотивах совершенного отвечает: "потому что не дали, чего обещали. Что именно обещали пострадавшие своему убийце - установят следователи", - рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Убийство произошло 2 февраля. С Билоконем была подруга - 27-летняя Лилия Жменько с Кагарлыка Киевской области. Ее разыскали дома. Доказательств ее причастности к преступлению нет. Поэтому она находится в статусе свидетеля. Белоконя объявили в розыск. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.