Не было мест: скандал из-за кислорода в николаевской больнице получил продолжение

В Николаеве группа людей на частной "скорой" штурмовала больницу. Фото: facebook.com/Светлана Фёдорова

В Николаеве родственники пациентки с коронавирусом ворвались в больницу и самостоятельно "госпитализировали" туда больную. Поскольку в предыдущей, Новобугской больнице, якобы не было кислорода.

Главный врач Новобугской больницы убеждает – кислорода у них достаточно, и эта пациентка была на аппарате. Медики предупредили родных, что перевозить ее опасно, но те ночью самовольно забрали пациентку из районной больницы. И сейчас она находится в тяжелом состоянии. Ситуацию разъяснило руководство КНП "Новобугской многопрофильной больницы" на сайте клиники.

"Пациентка - жительница поселка Казанка - поступила в терапевтическое отделение больницы 3 ноября в 23.30 с ковидной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 35% и температурой 39 градусов. Женщину госпитализировали в терапевтическое отделение. Она получала должное лечение, в том числе кислород. Состояние стабилизировали (сатурация 88%, температура 37,5 градусов), хотя и оставалось тяжелым", - рассказал временно исполняющий обязанности директора медучреждения Владимир Лущенко.

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Лущенко рассказал, что утром лично два часа разговаривал с детьми больной и рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировки. По их просьбе позвонил в областную инфекционную больницу. Там в госпитализации отказали "из-за отсутствия мест".

Вечером, 4 ноября, дети больной самовольно зашли в клинику, забрали мать и не обращали внимания на протесты дежурного медперсонала.

"Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни", - рассказывает руководитель больницы.

По его мнению, инцидент можно было предупредить, если бы утром не было отказа в госпитализации больной в инфекционную больницу.

5 ноября в 00:15 в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа людей. Они сломали шлагбаум, выбивали дверь в приемный покой. С угрозами набросились на персонал и потребовали дать кислород больному, рассказала главный врач областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова. В "частной "скорой" без опознавательных знаков была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий для транспортировки такой больной. Как стало известно, пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, при полном отсутствии кислорода, персонала, реанимации и т.д. Ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, и начали поступать таким образом.