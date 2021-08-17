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вторник, 17 августа 2021 20:45

Не брал денег у бандитов: что рассказала депутат горсовета о мэре Кривого Рога

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Не брал денег у бандитов: что рассказала депутат горсовета о мэре Кривого Рога
С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым будут прощаться 19 августа. Фото: kr.gov.ua

Погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов не брал деньги на предвыборную кампанию у бандитов.

Покончить с собой, тем более из-за долгов, не мог, об этом сообщила депутат горсовета Кривого Рога и подруга погибшего Виктория Третьяк.

"Я знаю, что это ложь, я человека знала очень хорошо. Это мой друг, он не просто мэр. Он проводил кампанию за собственный счет, за деньги нашей команды и Юрия Вилкула, который снял кандидатуру", - сказала она, передает "Сегодня".

Третьяк подчеркнула, что мэр был неконфликтным человеком и не был связан с мафиозными группами.

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Отметила, что у Павлова было много планов на будущее, что не характерно для людей, которые хотят покончить с собой. Его семья уехала на отдых. Он был в городе, потому что много дел.

"У нас сейчас идет "Большая стройка" флагштока. Это средства государственные, но они контролировались мэром. 23 августа на День флага планировали открывать этот флагшток. Вроде должен был приехать президент, губернатор. И мэр контролировал каждый миллиметр этих работ", - сказала она.

Среди других важных планов в его жизни - семья.

"Такого семьянина надо поискать. У него есть сын и жена, теща, которую он очень любил. У него постоянно дома собачки и кошки, он их постоянно подбирал", - добавила депутат.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства. С погибшим будут прощаться завтра, 19 августа. Панихида состоится в помещении театра им. Тараса Шевченко на просп. Почтовом с 10:00 до 11:30. Тело будут выносить в 12:00. Похоронят Павлова на Центральном кладбище.

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