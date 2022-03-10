Названо имя ликвидированного под Броварами полковника из РФ

Президент РФ Владимир Путин и ликвидированный Андрей Захаров. Фото: kremlin.ru

Обнародована фамилия ликвидированного командира вражеского танкового полка под Броварами. Им был Андрей Захаров.

Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В 2016 году Захаров получил орден за мужество из рук президента страны-агрессора Владимира Путина.

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"Минус один путинский полковник. Вот такие "мужественные" оккупанты идут на мирные города убивать мирных людей.

Путинские командиры и генералы, готовьтесь гнить в украинской земле. Все там будете", - написал Гончаренко.

Захарова ликвидировали 9 марта днем. Работали по танковой колонне в Броварском районе. Во время боев близ Харькова ликвидировали Виталия Герасимова - российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России. 24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.