Названа причина смерти 37-летней женщины, которая умерла после гинекологической процедуры

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры умерла 37-летняя Наталья Винник. Фото - facebook.com/natasha.vinnik1

Названа причина смерти 37-летней Натальи Винник, которая умерла после несложной гинекологической процедуры в роддоме Черновцов.

Женщина умерла от тромбоэмболии легочной артерии, сообщил начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

"Тромб передвигается, перекрывает легочную артерию и смерть наступает мгновенно. Такого никто не может предсказать и таких случаев есть очень много. Просто это резонансный случай, потому что умерла 37-летняя женщина, которая пошла в больницу, потому что хотела иметь детей. Женщине давали наркоз и это могло спровоцировать движение тромба и закрыть легочную артерию ", - говорит Виктор Бачинский, передает Буковинская правда.

Добавил, что у женщины была венозная болезнь.

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"Мы думали, что там другая проблема. Но когда изучили медицинские документы и посмотрели на вскрытии, все стало понятно. У женщины была венозная болезнь. А если есть варикоз нижних конечностей, то любое хирургическое вмешательство - это уже опасность", - пояснил Виктор Бачинский.

По его словам, если бы причиной смерти было введение каких-то медикаментов, то смерть наступила бы сразу.

"Женщина лежала под медикаментозным наркозом 18 минут, а смерть наступила на 19-й минуте. Это осложнения, которого никто не мог предвидеть. И это не по вине врачей. Если бы это было по вине врачей, я бы не написал, что это тромбоэмболия ", - заявил Виктор Бачинский.

В бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили, что родственники умершей сами написали заявление, чтобы провели судебно-медицинскую экспертизы. По поводу выводов не имеют никаких претензий.

37-летняя Наталья Винник утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти. Ей под общим наркозом делали гистероскопию - метод диагностики, который помогает врачу осмотреть матку и глазки маточных труб, быстро и точно установить диагноз и при необходимости провести лечение.