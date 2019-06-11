Названа причина пожара в психбольнице

Кто-то занес источник огня в здание больницы. Фото: censor.net

Пожар в психиатрической больнице в Одессе произошла не из-за поджога.

Произошло случайное занесение источника огня, сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская в эфире "Громадського".

"Начатые уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и другое производство об умышленном убийстве. Относительно поджога, то ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в психбольнице: назвали имена всех погибших

Директор департамента ГСЧС Руслан Буханцов заявил, что пожар начался из-за действий человека. Кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал он.

Последствия пожара в Одесской психиатрической больнице показали с высоты птичьего полета. Съемки с высоты показали, что уцелела треть здания. Спасатели до сих пор проливают тлеющие остатки сгоревшего отделение №7.