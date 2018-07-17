Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке

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На месте взрыва в 9-этажке по ул. Чаривна в Кривом Роге работают специальные комиссии. Что именно стало причиной взрыва, неизвестно. Работники полиции проводят следственные действия.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газ. Но соседи говорят, что взрыв произошел в жилой комнате, а не в кухне. Об этом пишет 0564.ua. Для безопасности жителей подачу газа в доме перекрыли.

В результате взрыва пострадали три человека, из которых один - ребенок. Мужчина получил ожоги, а у женщины из другой квартиры - рваные раны на руках.

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"В связи с разрушением квартир 4 человека, из них один ребенок, временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных в городе Кривой Рог. Жители других квартир вернулись в свои дома. Угрозы обрушений нет. Сотрудниками ГСЧС эвакуированы 40 человек с 8-го и 9-го этажей ", - сообщают спасатели.

Взрыв по ул. Чаривна, 3 в Кривом Роге на 8-м этаже девятиэтажки произошел вечером 16 июля. По предварительной информации взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки между четырьмя квартирами. Есть трещины в несущих конструкциях и выбиты окна.