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пятница, 19 ноября 2021 19:10

Назвали причину пожара, в котором погибли родители с четырьмя детьми

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Назвали причину пожара, в котором погибли родители с четырьмя детьми
В Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых. Вероятно, отравились угарным газом. Фото: vn.dsns.gov.ua

Спасатели назвали причину пожара, в котором в селе Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области погибли четверо детей и их родители.

Загорелось в результате замыкания в холодильнике, рассказали Gazeta.ua в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Произошло короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием. Люди предварительно отравились продуктами горения", - рассказали специалисты.

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Семья на учете социальных служб не состояла. Воспитывала пятерых детей от 14 до 6 лет. Уцелел только восьмиклассник Игорь. Он нашел мертвыми родственников. Но подумал, что они спят, рассказала староста села Наталья Остапчук.

"Игорь был у бабушки. Та отправила его утром домой, чтобы собрался в школу. Он ушел и вернулся. Сказал бабушке, что все спят и в доме черно. Бабушка сразу туда бросилась. Позвонила мне. Я из-за крика смогла понять только, что лежат трупы. Обычная деревенская семья. Мужчина был оформлен по уходу за бабушкой. Женщина не работала, потому что было негде. Жили за счет хозяйства – держали корову, пару лошадей, 20 свиней, птицу", - говорит староста.

Погибших похоронили сегодня, 19 ноября. 14-летний Игорь, оставшийся сиротой, будет жить пока с бабушкой Татьяной Лучицкой.

Мертвой семью из Марьяновки обнаружили 18 ноября около 8:00. Это 44-летний отец и 34-летняя мать, а также четверо несовершеннолетних детей: 9-летний мальчик и трое его сестер в возрасте 6, 8 и 11 лет.

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с примечанием "несчастный случай".

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Дата
19
ноября

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