Назвали предполагаемого организатора убийства депутата Соболева

Организатором покушения считают россиянина, которого сейчас разыскивают. Фото: tsn.ua

К организации заказного убийства местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб его 3-летний сын, причастен 25-летний гражданин России.

Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, сообщает пресс служба прокуратуры города Киева.

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По версии следствия, россиянин привлек к преступлению (в роли исполнителя) 20-летнего бывшего участника боевых действий на Донбассе, который имел опыт снайпера и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Во время личной встречи в одном из ТРЦ Киева россиянин предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долл. Последний согласился.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.