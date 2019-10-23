Назвали официальную причину обрушения дома в Дрогобыче

В Дрогобыче в результате обвала в доме на ул. Грушевского погибли восемь человек. Фото: ГСЧС

Дом в Дрогобыче Львовской области обвалился из-за разрушения средней несущей стены подвала.

Об этом говорится в техническом отчете по результатам обследования жилого дома, опубликованном пресс-службой Дрогобычского городского совета.

В выводах указанные два предположения о причинах разрушения средней несущей стены подвала. Первое: проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марку кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Дрогобыче: есть первые задержанные

Второе: возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными. - Gazeta.ua) после разбора обрушившихся конструкций, расположенных поверх этой стены подвала.

В отчете предлагается демонтировать здание методом контролируемого взрыва.

28 августа в 4-этажном доме в Дрогобыче обрушился подъезд. Погибли 8 человек.