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среда, 23 октября 2019 10:35

Назвали официальную причину обрушения дома в Дрогобыче

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Назвали официальную причину обрушения дома в Дрогобыче
В Дрогобыче в результате обвала в доме на ул. Грушевского погибли восемь человек. Фото: ГСЧС

Дом в Дрогобыче Львовской области обвалился из-за разрушения средней несущей стены подвала.

Об этом говорится в техническом отчете по результатам обследования жилого дома, опубликованном пресс-службой Дрогобычского городского совета.

В выводах указанные два предположения о причинах разрушения средней несущей стены подвала. Первое: проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марку кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве.

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Второе: возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными. - Gazeta.ua) после разбора обрушившихся конструкций, расположенных поверх этой стены подвала.

В отчете предлагается демонтировать здание методом контролируемого взрыва.

28 августа в 4-этажном доме в Дрогобыче обрушился подъезд. Погибли 8 человек.

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