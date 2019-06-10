Назначили залог полицейскому, который сбил мальчика

Мальчик находится в больнице. Фото: tvoemisto.tv

Суд арестовал полицейского, сбившего 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Конотопе Сумской области.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал полицейскому меру пресечения. Он будет содержаться под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере 57 тыс. грн, сообщает Государственное бюро расследований.

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Мужчину также отстранили от должности на 2 месяца. Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение.

Если его вину докажут, полицейского могут посадить до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.

Известно, что сразу после происшествия водитель полицейской машины вызвал медиков и оказывал необходимую помощь ребенку.

10-летнего Артема, которого в Конотопе Сумской области на пешеходном переходе сбил полицейский, отключили от аппарата искусственного дыхания. Врачи говорят, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Температура тела в норме. У Артема повреждены голова, грудь и живот.