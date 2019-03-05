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вторник, 05 марта 2019 14:54

"Назад дороги нет" - что писал подозреваемый по делу об убийстве харьковского школьницы

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Сегодня, 5 марта, в Харькове похоронили 14-летнюю Лиду Шеховцову. В ее убийстве подозревают знакомого, студента 16-летнего Ивана Новикова.

В Instagram-статусе Новикова надпись "Назад дороги нет". Есть много фотографий с Лидой. Кадры подписаны: "моя единственная", "только с ней хорошо".

Автор: objectiv.tv
  В Харькове взяли под стражу на 2 месяца без права на залог 16-летнего Ивана Новикова. Его подозревают в убийстве подруги 14-летней Лидии Шеховцовой
В Харькове взяли под стражу на 2 месяца без права на залог 16-летнего Ивана Новикова. Его подозревают в убийстве подруги 14-летней Лидии Шеховцовой

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Последнее фото датировано 14 февраля этого года. На изображении подростки делают селфи в лифте.

Автор: Instagram
  Харьковчане Иван Новиков и Лидия Шеховцова дружили. В последнее время девушка избегала общения с парнем из-за занятости
Харьковчане Иван Новиков и Лидия Шеховцова дружили. В последнее время девушка избегала общения с парнем из-за занятости

В Харькове взяли под стражу на 2 месяца без права на залог 16-летнего Ивана, студента одного из техникумов. Его подозревают в убийстве подруги 14-летней Лидии Шеховцовой. Такое решение вынес Ленинский районный суд города 5 марта. Слушание проходило в закрытом режиме.

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Дата
05
марта

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