Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

8 лет назад 10 марта за забором заброшенного недостроя поликлиники в центре Николаева нашли обожженную девушку. Имела около 55% ожогов поверхности тела, много - до костей - 3-го и 4-й степеней. Ее стоны и просьбы о помощи услышал прохожий Олег Найда около 8.20, вызвал милицию.

Фото: uk.wikipedia.org

Девушка была в сознании. Смогла рассказать, что она - 18-летняя Оксана Макар. Ее изнасиловали, душили, вынесли на стройплощадку и подожгли в куче мусора трое мужчин - Евгений Краснощек, Артем Погосян и Максим Присяжнюк. Все происходило в квартире последнего. С Максимом Оксана была знакома, он якобы предлагал ей отношения, но она отказывала.

"Девушка очень стонала. Вся сгорела - мясо висело, кости видно. Медики со "скорой" не знали что делать", - рассказывал тогда Валерий с многоэтажки рядом.

Все началось в кафе "Рыбка". Оксана отдыхала сама. Затем подсела к мужчинам. Из кафе пошли вместе. Оксана подозревала, что ей могли что-то подсыпать в алкоголь.

Согласно видео-записи допроса Краснощека, который тогда попал в сеть, на квартиру девушка пришла очень пьяна. Краснощек предложил ей интимную близость, но получил отказ. Она выпила одну рюмку водки. Ее отвели в спальню, где она заснула. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, все трое ее изнасиловали. Девушка угрожала заявить в милицию. Тогда Краснощек задушил девушку руками. И все трое пошли искать "место для трупа". Когда вернулись через полчаса - девушка дышала. Краснощек задушил ее повторно проводом, завернул девушку в простыню и две наволочки и вынес на улицу. У подъезда уронил девушку на асфальт, она не застонала и не подавала признаков жизни. Втроем отнесли на недострой и бросили в подвале в яму с мусором. Подожгли наволочки и бросили рядом с девушкой. Ушли, но через 5 мин. Краснощек вернулся и забрал простыню, девушка горела, но не подавала признаков жизни.

Оксана находилась в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы. 16 марта пострадавшую спецрейсом доставили из Николаевской больницы в Донецкий ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, где ей сделали несколько операций, однако спасти жизнь не смогли - 29 марта Макар умерла.

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11 марта подозреваемых задержали, однако двоих из них отпустили под подписку о невыезде. После проведения акции протеста жителями Николаева 13 марта были арестованы все трое участников этого преступления.

27 ноября 2012 года Центральный районный суд Николаева приговорил Артема Погосяна к 14 годам лишения свободы, Максима Присяжнюка до 15 лет лишения свободы. Евгений Краснощек получил пожизненное заключение. 2019-го он добился пересмотра дела. Говорил, что признание из него выбили. А на суде обвинил в трагедии мать Оксаны, Татьяну Суровицкую. Он отбывает наказание на Черниговщине - в учреждении с максимальным уровнем безопасности.

Максим Присяжнюк находится в Биленкивской исправительной колонии в Запорожье. Артем Погосян - в Криворожской исправительной колонии №80. 2018-го оба порали под "закон Савченко", когда один день в СИЗО считается за два. На свободу выйдут годом ранее.

Евгений Краснощек в 17 лет ушел из дома из-за конфликта с отчимом и матерью. Работал охранником в косметическом магазине. Имеет дочь. На время преступления ей было 6 лет. После суда семья Краснощека от него отказалась. Оксана Макар была единственной дочерью Татьяны Суровицкой. Несколько лет жили в Киеве. Потом переехали в Николаев. Татьяну судили за кражи. Выпивала. Сейчас о ней ничего не известно.