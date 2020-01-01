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среда, 01 января 2020 13:39

Насиловал женщин и грабил их - посадили столичного таксиста

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Насиловал женщин и грабил их - посадили столичного таксиста
Таксиста посадили на 8 лет. Фото: 112

В Киеве суд приговорил к 8 годам заключения 29-летнего водителя такси.

Он изнасиловал двух женщин, устраивал грабежи и кражи, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие. После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся", - говорится в сообщении.

Следствие установило другие правонарушения в течение 2019 года.

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"За день до упомянутого случая при аналогичных обстоятельствах таксист изнасиловал 30-летнюю женщину, после чего завладел ее имуществом на сумму 5 тыс. грн. В период с апреля по июнь совершил ряд краж в помещении хостела и магазина, причинив материальный ущерб потерпевшим на сумму более 16 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

В Николаеве водитель такси устроил стрельбу от время конфликта с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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