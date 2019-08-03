Насильника названной внуки на 14 лет бросили за решетку

В Харькове на 14 лет осудили 36-летнего мужчину, который в течение года насиловал 10-летнюю названную внучку. Фото - Украина криминальная

В Харькове осудили 36-летнего мужчину, который в течение года насиловал 10-летнюю внучку сожительницы.

14 лет за решеткой, такой приговор вынес Ленинский райсуд города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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"Осужденный проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила внучка женщины. Бабушка, когда шла на работу или по другим делам, оставляла девочку под наблюдением названного дедушки. Мужчина почти год систематически склонял ребенка к половым отношениям. Девочка отказывалась. Игнорируя ее отказ, названный дедушка применял физическое насилие. Чтобы ребенок ничего не рассказал взрослым, он давал ей деньги. Разоблачила злоумышленника в декабре 2017 бабушка девочки. Вернувшись домой женщина увидела, что ее сожитель развращает внуку", - рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Правоохранители задержали жителя села Терешки Полтавского района, который изнасиловал 18-летнюю девушку в поезде, а потом привез к себе домой. Злоумышленник за 2 недели до события вышел из тюрьмы. Сидел за подобное преступление.