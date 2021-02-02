Насильник с пистолетом надругался над девушкой

Ночью 2 февраля харьковские оперативники задержали злоумышленника, который жестоко избил и изнасиловал девушку.

Это произошло в ноябре прошлого года, сообщил начальник областной полиции Андрей Рубель.

Автор: facebook.com/Андрей Рубель В Харькове задержали злоумышленника, который жестоко избил и изнасиловал девушку

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"Поздно вечером, угрожая пистолетом, этот человек издевался над девушкой. Сегодня с ней все в порядке. Она восстанавливается после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отделение полиции, чтобы узнать своего палача", - рассказал Рубель.

Автор: facebook.com/Андрей Рубель Преступление произошло в ноябре прошлого года. Насильник угрожал жертве пистолетом

Следствие по делу продолжается.

В Чернигове задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании. Преступление произошло в одном из отелей города.