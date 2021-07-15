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четверг, 15 июля 2021 11:47

Нашли убитым мужчину, который рассказал об издевательствах над его дочерью

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Нашли убитым мужчину, который рассказал об издевательствах над его дочерью
Жителя Днепропетровской области Александра Мироненка, на днях ставшего героем программы "Говорит Украина", нашли возле родного села с перерезанным горлом. Фото: скриншот с видео

На мосту между селом Шульговка и хутором Судовка на Днепропетровщине нашли тело мужчины с перерезанным горлом.

Погибшим оказался 36-летний Александр Мироненко. Он отец 3-летней девочки, которую до состояния комы избили мать и ее сожитель. Сам мужчина за день до смерти на одном из телеканалов на всю страну рассказал об издевательствах в семье его ребенка. О смерти мужчины в соцсети рассказал местный житель Виктор Зезюлин.

"13 июля на мосту через дренажный канал по дороге в Судовку нашли тело Саши Мирона с перерезанным горлом. Приехав на место трагедии в 16:10, пообщался с полицейскими, которые подтвердили смерть Саши. Мое предложение взять меня понятым и показать тело полиция отклонила, объяснив, что понятые уже есть. Также сообщили, что открыто уголовное производство, по какой статье - неизвестно. Пообщавшись с понятой понял, рассматривается версия самоубийства. Не имею права влиять на следствие, но все выглядит странно", - написал Виктор Зезюлин.

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В комментариях под постом пользователи усомнились в версии полиции. Потому что, по их словам, мужчину похоронили слишком быстро - уже на следующий день.

Дело расследуется по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство", подтвердила Ольга Кузнецова с отдела коммуникации областной полиции, передает ТСН. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Накануне гибели мужа вечером, 12 июля, на телеканале "Украина" вышла телепередача "Говорит Украина", в которой Александр рассказал о том, что последний раз видел 3-летнюю дочь за 11 дней до ее избиения. А о состоянии девочки узнал, только когда к нему приехала полиция.

Мать девочки полиции рассказывала, что ребенка избил отец, но потом от своих показаний отказалась.

"При мне она сказала, что ударила кулаком пять раз по голове и дернула за руку. Это была первая версия. По другой, ребенок якобы упал из черешни. Я не верю, что она ее била. Может, у них там что-то из сожителем случилось, может, тот ударил. Не знаю. Но она что-то скрывает", - рассказал мужчина.

Он добавил, что когда они со Светланой жили вместе, она иногда била ребенка прутом.

На телепрограмме экс-жена сожителя Светланы Владимира Инга заявила, что ее бывший мог побить ребенка. Сама же мать девочки Светлана прошла проверку на детекторе лжи, которая обнаружила, что женщина систематически избивала дочь. Как сообщили в больнице, мать Кристины за последнюю неделю ее ни разу не посетила.

В Днепропетровской областной детской больнице спасают 3-летнюю девочку, которую до полусмерти избили дома. Ребенка в начале июня в медучреждение доставили в тяжелом состоянии - с судорогами и парализованными конечностями. Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. В больнице ребенку пришлось совершить экстренную трепанацию черепа.

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15
июля

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