Нашли мастерскую оружия и взрывчатки, которую могли использовать для терактов

Фото: СБУ

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила подпольный цех по изготовлению оружия и взрывчатки.

Изъяли взрывные устройства на основе тротила и огнестрельное оружие с глушителями, передает СБУ.

"Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", - говорится в сообщении.

Цех организовал местный житель, которого уже судили за изготовление взрывчатки. Он оборудовал мастерскую на территории своего дома.

По предварительным данным, продукцию он планировался продавать в криминальных кругах.

Правоохранители во время обысков обнаружили:

- тротил и другие взрывоопасные вещества,

- компоненты для изготовления взрывчатки,

- боевые гранаты с запалами,

- 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями,

- почти 2 тыс. патронов,

- комплектующие к огнестрельному оружию;

- лабораторное оборудование.

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Изъятое было направлено на экспертизу.

В Донецкой области и Херсоне обнаружили тайники с боевыми средствами поражения. В частности, в Донецкой области арсенал оружия нашли в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов. Выяснили, что оружие там спрятали боевики ЛДНР для диверсий на территории региона.