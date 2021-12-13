Нашли мастерскую оружия и взрывчатки, которую могли использовать для терактов

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила подпольный цех по изготовлению оружия и взрывчатки.
Изъяли взрывные устройства на основе тротила и огнестрельное оружие с глушителями, передает СБУ.
"Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", - говорится в сообщении.
Цех организовал местный житель, которого уже судили за изготовление взрывчатки. Он оборудовал мастерскую на территории своего дома.
По предварительным данным, продукцию он планировался продавать в криминальных кругах.
Правоохранители во время обысков обнаружили:
- тротил и другие взрывоопасные вещества,
- компоненты для изготовления взрывчатки,
- боевые гранаты с запалами,
- 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями,
- почти 2 тыс. патронов,
- комплектующие к огнестрельному оружию;
- лабораторное оборудование.
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Изъятое было направлено на экспертизу.
В Донецкой области и Херсоне обнаружили тайники с боевыми средствами поражения. В частности, в Донецкой области арсенал оружия нашли в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов. Выяснили, что оружие там спрятали боевики ЛДНР для диверсий на территории региона.
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