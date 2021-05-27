Нашли квартиру, в которой "проживает" более 1 тыс. человек

Киевские власти планируют прекратить такой бизнес, однако законодательных ограничений по количеству регистраций на площадь жилья нет. Фото: pixabay.com

В Киеве обнаружили квартиру, в которой прописано более 1 тыс. человек.

Общая площадь квартиры всего 30 кв. м, говорится в сюжете ТСН. В мэрии говорят, что таких квартир-муравейников в столице около 100.

В этих домах регистрируют нелегальных мигрантов, криминалитет и людей, желающих получать социальные, медицинские и транспортные льготы. Стоимость регистрации колеблется от 3 до 4 тыс. грн в год.

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Киевские власти планируют прекратить такой бизнес, однако законодательных ограничений по количеству регистраций на площадь жилья нет.

"КГГА договорилась совместно с СБУ, государственной миграционной службой, коммунальными подразделениями нанести синхронизированные точечные удары по таким местам массовой регистрации", - говорит заместитель председатель КГГА Константин Усов.

В горсовете все же планируют провести рейды по местам массовой регистрации и проверить оплату коммунальных услуг и фактическое количество жителей.

Константина Прокопенко выписали из квартиры в Подольском районе Киева по несуществующим решению суда. Это сделала его бывшая жена Елена Ворк-Янке. Эту однокомнатку Константин приобрел еще до женитьбы с Еленой. А после развода оставил жене и сыну, который также сейчас там прописан. В Центре предоставления административных услуг Подольского района не проверяли подлинность документов. Поэтому заявление женщины удовлетворили.