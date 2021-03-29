Нашли еще живой: женщина умерла после падения из окна больницы

Женщина выпала с 4-го этажа Фото: pixabay.com

В Виноградове Закарпатской области из окна районной больницы выпала женщина.

Трагедия произошла 27 марта в 23:00. Женщина выпала с 4-го этажа, пишет "Суспільне".

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"Женщину нашли при признаках жизни. Она умерла в реанимации Виноградовской районной больницы", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

В полиции открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

25 марта в Луцке женщина выпала из окна 4-го этажа больницы и погибла. Инцидент произошел утром в роддоме, где обустроен госпиталь для больных коронавирусом.