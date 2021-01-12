Нашли двух мертвых мужчин без документов

Они были без документов Фото: 1-tv.com.ua

В Черновцах на ул. Руськой местный житель обнаружил тела двух мужчин.

Они были без документов, пишет АСС. Мужчина сразу вызвал полицию.

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Очевидцы предполагают, что они могли умереть от переохлаждения. В полиции эту информацию пока не подтверждают.

Точную причину смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

11 декабря в балке у хлебозавода №9 в Днепре нашли труп неизвестного без внутренних органов и с обглоданными ногами. Тело обнаружил местный житель.