Нашли двух мертвых мужчин без документов

В Черновцах на ул. Руськой местный житель обнаружил тела двух мужчин.
Они были без документов, пишет АСС. Мужчина сразу вызвал полицию.
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Очевидцы предполагают, что они могли умереть от переохлаждения. В полиции эту информацию пока не подтверждают.
Точную причину смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.
11 декабря в балке у хлебозавода №9 в Днепре нашли труп неизвестного без внутренних органов и с обглоданными ногами. Тело обнаружил местный житель.
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