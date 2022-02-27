"Наши командиры свалили" - российские военные попали в плен

 
Ексклюзивы
1/5
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 2619
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 13869
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 58656
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7047
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3987
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5598
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 738
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1026
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4689
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Фото
Все фото
2
10
8
10
8
Прячутся по подвалам и снимают жилье. По стране орудуют российские диверсанты
Прячутся по подвалам и снимают жилье. По стране орудуют российские диверсанты
Двух российских оккупантов захватили в Чернигове
Двух российских оккупантов захватили в Чернигове
Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
Десятки раненых и погибший: показали последствия атаки войск РФ в Донецкой области
Десятки раненых и погибший: показали последствия атаки войск РФ в Донецкой области
В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд
В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд
Видео
Все видео
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Бомбоубежищами ходят диверсанты: просят быть внимательными
Бомбоубежищами ходят диверсанты: просят быть внимательными
Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах
Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах
В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага
В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага
Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 14121
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 7335
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4500
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 864
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2799
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1593
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
воскресенье, 27 февраля 2022 05:39

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Наши командиры свалили" - российские военные попали в плен

  Комментировать
&quot;Наши командиры свалили&quot; - российские военные попали в плен
Оккупанты рассказали, что их командиры их бросили. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты, попавшие в плен к украинским военным, рассказали, как их отправляют воевать в Украину

Видео опубликовало Министерство обороны Украины.

На нем с представителем ведомства четверо вражеских военных говорят из лечебного заведения. По их словам, в Украину направляли даже военнослужащих без опыта.

"Как человек, который поступил полтора месяца, если не служил срочку, может что-то уметь или знать", - рассказывает пленный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двух российских оккупантов захватили в Чернигове

На вопрос, понимали ли они, что их отправили в Украину как пушечное мясо, российские военнослужащие ответили "да".

Также они рассказали, что перед пленом уже не могли связаться со своими командирами.

"Мы пытались вызвать помощь, мы пытались вызвать поддержку. По радиосвязи мы пытались выйти. Потом, как позже оказалось, наши командиры роты свалили часа за 3-4 до этого всего", - рассказал пленный российский оккупант.

В Харькове Нацгвардейцы взяли в плен разведгруппу противника. Те пытались проникнуть на территорию одной из воинских частей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Наши командиры свалили" - российские военные попали в плен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 4 Просмотров: 61450
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 58683
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 52327
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов Просмотров: 49000
Пилота сбитого над Киевом истребителя взяли в плен и допрашивают
Пилота сбитого над Киевом истребителя взяли в плен и допрашивают
 Просмотров: 47772
Происшествия
У Києві ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів
У Києві ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів Просмотров: 2466
В Сумах враг обстрелял жилые дома. Погиб мужчина, ранена женщина
В Сумах враг обстрелял жилые дома. Погиб мужчина, ранена женщина Просмотров: 459
"Вы - убийцы детей": капитан украинского корабля направил сообщение оккупантам
"Вы - убийцы детей": капитан украинского корабля направил сообщение оккупантам Просмотров: 1440
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 10701
На Херсонщине расстреляли журналиста и "скорую". Водитель с раненым сгорели
На Херсонщине расстреляли журналиста и "скорую". Водитель с раненым сгорели Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
6
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
4
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
3
Зеленский опять предложил Путину переговоры
Голосов: 2455
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть