"Наши командиры свалили" - российские военные попали в плен

Оккупанты рассказали, что их командиры их бросили. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты, попавшие в плен к украинским военным, рассказали, как их отправляют воевать в Украину

Видео опубликовало Министерство обороны Украины.

На нем с представителем ведомства четверо вражеских военных говорят из лечебного заведения. По их словам, в Украину направляли даже военнослужащих без опыта.

"Как человек, который поступил полтора месяца, если не служил срочку, может что-то уметь или знать", - рассказывает пленный.

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На вопрос, понимали ли они, что их отправили в Украину как пушечное мясо, российские военнослужащие ответили "да".

Также они рассказали, что перед пленом уже не могли связаться со своими командирами.

"Мы пытались вызвать помощь, мы пытались вызвать поддержку. По радиосвязи мы пытались выйти. Потом, как позже оказалось, наши командиры роты свалили часа за 3-4 до этого всего", - рассказал пленный российский оккупант.

В Харькове Нацгвардейцы взяли в плен разведгруппу противника. Те пытались проникнуть на территорию одной из воинских частей.