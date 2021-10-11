Нардепу Вирастюку угрожали убийством

Народному депутату Украины Василию Вирастюку угрожали убийством. Нарушителя задержали. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

11 октября народному депутату из Киева угрожали убийством.

Подозреваемого задержали в Николаеве. Ему 19 лет, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В полицию поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители немедленно начали поиски злоумышленника. Установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции", - говорится в сообщении.

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Речь идет о нардепе Василие Вирастюке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции.

Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства преступления. Дело расследуется по статье угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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