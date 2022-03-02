Нардеп-киборг в Николаеве присадил "хваленый" российский спецназ

Народный депутат, ветеран российско-украинской войны и киборг Роман Костенко посадил на колени в Николаеве оккупантов из российского спецназа.

Видео опубликовал в Facebook.

Оккупант рассказал, что он из спецназа российского ГРУ.

Россиянин согласился с тем, что их "как мясо" бросили в Украину.

Пленный обратился к российским военным: "Братцы, все совсем по-другому, не так, как говорит у нас наш президент. Что мы едем якобы защищать народ. Мы - оккупанты. Братцы, поэтому нужно уходить".

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"Наш депутат Рома Костенко в Николаеве посадил русню на колени и вежливо объясняет особенности Регламента Верховной Рады, и в целом, почему не надо шастать по украинской земле", - пишет коллега Костенко по фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Жители Николаевщины в ночь на 2 марта провели первую наступательную операцию на врага. И она завершилась хорошо.