Нардепа нашли с простреленной головой

Народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" 46-летнего Дмитрия Тымчука в собственной квартире с огнестрельным ранением головы нашла жена. Фото: Обозреватель

Исполняется 8 месяцев со дня гибели народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" 46-летнего Дмитрия Тымчука.

С огнестрельным ранением головы его нашла жена в квартире на столичном бульваре Перова 19 июня прошлого года. Среди версий рассматривали самоубийство, несчастный случай и убийство. Результатов экспертизы прокуратура не разглашала.

Дмитрий Тымчук родился в российской Чите. В детстве жил в Германии, где служил его отец-офицер. Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Работал в штабе Нацгвардии и различных подразделениях Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Тымчука рассказала о последних минутах его жизни

С 2008 года был главным редактором интернет-проекта "Флот-2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований". С началом российской агрессии стал координатором группы "Информационное сопротивление". Осенью 2014-го попал в Верховную Раду по спискам "Народного фронта".

"Он был лучшим журналистом в нашей группе" мурзилок", выпускников 1995-го Львовского высшего военно-политического училища. В нашем курсантском коллективе имел прозвище Чук. В выпускном журнале "Атака" Дмитрию пророчили славу известного журналиста. Он им стал. С 2000-х мало кто в Украине мог соперничать с ним в создании текстов на темы безопасности", - говорят одногруппники Тымчука.

Похоронили Дмитрия Тымчука в Бердичеве Житомирской области.

В окружении Дмитрия Тымчука опровергли версию о его пьянстве и самоубийстве. Говорят, он проводил встречи, общался с коллегами, в том числе иностранными, и руководил коллективом, раздавая поручения.