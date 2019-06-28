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пятница, 28 июня 2019 17:15

Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина

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Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Народный депутат Игорь Молоток отрицает свою причастность к избиению Артема Семенихина. Фото - facebook.com/igor.molotok

Народный депутат по 160 округу в Сумской Игорь Молоток отрицает свою причастность к избиению Артема Семенихина. Он бывший мэр Конотопа, и кандидат в народные депутаты по тому же округу, что и Молоток.

Нардеп говорит, что все обвиняемого в его сторону безосновательны. И надеется, что полиция в этом разберется. Об этом сказал в видеообращении, которое выложил в Facebook.

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"Причина этих обвинений мне не известна. Уверен, что правоохранители внимательно разберутся в этой ситуации и виновные будут наказаны. Оппоненту желаю скорейшего выздоровления. Всегда выступал и выступаю за диалог", - сказал нардеп.

На Атема Семенихина напали в 1 ночи 27 июня, когда он возвращался домой. Он в Киевском институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, куда его транспортировали из отделения реанимации Конотопской ЦРБ. Имеет три трещины в черепе и перелом шейного позвонка.

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