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пятница, 01 ноября 2019 13:11

Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин - видео

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Напились и сражались &quot;до смерти&quot; в ночь на Хэллоуин - видео
Парни подрались на Хеллоуин. Фото:poltava.to

В ночь на 1 ноября в Полтаве подрались двое парней. Один, по словам очевидцев, едва не умер.

Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра "Экватор", рассказалGazeta.ua пресс-офицер отделения полиции № 1 Полтавского отдела ГУНП в Полтавской области Владимир Пасичко.

"После 22 нам позвонили работники" Экватора ". Также обращались в полицию прохожие. По их словам, молодые конфликтовали, толкались, что потом переросло в драку", - прокомментировал Владимир Сергеевич.

Дрались двое. На место происшествия отправилась патрульная полиция, которая и уладила конфликт. Заявления о нанесении телесных повреждений ни один из парней не подавал.

Однако одному из них ночью стало плохо, вызвали скорую со словами, что тот "умирает". Медики диагностировали алкогольную интоксикацию.

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31 октября около 23:00 на 205 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский легковушка Ford Focus влетела в дерево и загорелась.

32-летнего водителя едва успели спасти из горящей ловушки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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Дата
01
ноября

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