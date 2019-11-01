Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин - видео

Парни подрались на Хеллоуин. Фото:poltava.to

В ночь на 1 ноября в Полтаве подрались двое парней. Один, по словам очевидцев, едва не умер.

Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра "Экватор", рассказалGazeta.ua пресс-офицер отделения полиции № 1 Полтавского отдела ГУНП в Полтавской области Владимир Пасичко.

"После 22 нам позвонили работники" Экватора ". Также обращались в полицию прохожие. По их словам, молодые конфликтовали, толкались, что потом переросло в драку", - прокомментировал Владимир Сергеевич.

Дрались двое. На место происшествия отправилась патрульная полиция, которая и уладила конфликт. Заявления о нанесении телесных повреждений ни один из парней не подавал.

Однако одному из них ночью стало плохо, вызвали скорую со словами, что тот "умирает". Медики диагностировали алкогольную интоксикацию.

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