Напали на съемочную группу телеканала

Журналисты снимали сюжет на свалке. Фото: Нацполиция

В Харьковской обл. напали на съемочную группу местной телекомпании.

Инцидент произошел сегодня во время съемки сюжета о полигоне твердых бытовых отходов в с. Смирновка Лозовского района, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок. Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу

Информацию о происшествии внесли в Единый учета заявлений.

На Салтовском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos. 61-летний водитель Daewoo вылетел из машины, сообщает областная полиция.