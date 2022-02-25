Нападение России: Львовщина готова принимать раненых в результате обстрелов

На Львовщине могут принять 27 тысяч раненых и травмированных в результате военного вторжения России.

Об этом в эфире Общественное.Львов сообщил глава облгосадминистрации Максим Козицкий.

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"На данный момент экстренная медпомощь обеспечена топливом и материалами на 6-месячный период. Что касается больниц, находящихся в коммунальной форме собственности, – созданы резервы лекарств и перевязочных материалов минимум на месяц. Просьба к волонтерам сдавать кровь. Она нужна не только в больницах, но и на фронте. Центр переливания крови принимает всех желающих помочь не только Львовщине, но и армии", - сказал Козицкий.

ОГА также ведет работу с оптовыми поставщиками продуктов и горючего, чтобы всего хватило людям на месяц.

"Просил бы прежде всего сохранять спокойствие, уверенность в себе, в ВСУ. Это позволит контролировать и очереди, и ситуацию. Я хотел бы обратиться к людям с просьбой не создавать очередей возле ​​автозаправочных станций и продуктовых магазинов", - добавил глава ОГА.

Российская техника вышла из города Сумы в направлении города Киева. Ожидается боевое наступление на украинскую столицу. Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, возобновились взрывы. Там расположен военный аэродром, который русским военным не удалось оккупировать 24 февраля.