Нападение на журналистов Схем: в прокуратуре объяснили отсутствие ключевых доказательств

Дело о нападении на "Схемы" в Укрэксимбанке передали в суд. На скамье обвиняемых бывший председатель правления Евгений Мецгер и трое его подчиненных. Фото: "Схемы"

В прокуратуре сделали все, чтобы собрать достаточно доказательств и своевременно отправить в суд обвинительный акт по нападению на съемочную группу "Схем" в Укрэксимбанке.

К делу в качестве улик приобщили копии аудио и видео материалов нападения. Оригиналы потерпевшая сторона не предоставила, сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает "Украинская правда".

"Срок расследования дела истекает 4 ноября и не подлежит возобновлению. Поэтому окружная прокуратура 2 ноября направила в районный суд обвинительный акт. В противном случае перспектива этого дела – его закрытие из-за нарушения сроков расследования, то есть по реабилитирующим обстоятельствам.

В ходе допроса потерпевшая сторона сообщила, что предоставит оригиналы аудио и видеозаписей только на основании определения следователя судьи о временном доступе. Прокуратура обратилась с таким ходатайством в Голосеевский районный суд Киева, но суд в его удовлетворении отказал", - рассказала Максимец.

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В ходе судебного разбирательства потерпевшие смогут поставить перед судом вопрос приобщения оригиналов аудио и видеозаписей. Однако им нужно мотивировать, по каким уважительным причинам они не сделали этого на стадии досудебного расследования.

"Пострадавшие имели возможность в течение 28 дней самостоятельно предоставить дознанию оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Но этого не сделали. Также сторона потерпевших была приглашена на 1 ноября для ознакомления с материалами и внесения ходатайств, однако и этим правом не воспользовалась. Такое пассивное процессуальное поведение потерпевших непонятно", – добавила Максимец.

Что касается изъятия статьи о незаконном лишении свободы или похищении человека – следствие объективно, полно и всесторонне проверило факты возможного незаконного лишения свободы потерпевших.

Потерпевших и подозреваемых допросили, провели следственные эксперименты с участием обеих сторон, а также их одновременные допросы. Следственные действия подтверждают незаконное изъятие собранных журналистами материалов и технических средств с целью воспрепятствования выполнению ими своей профессиональной деятельности. Однако полученные доказательства не достаточны для доказывания в суде виновности лиц в незаконном лишении свободы.

При этом все действия, совершенные в отношении журналистов, в том числе насильственного характера, охватываются другими статьями, инкриминируемыми подозреваемым.

4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении финансового учреждения. В ходе записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. Дело о нападении передали в суд менее чем через месяц – 2 ноября. Подозреваемых четверо. Материалы по нападению на журналистов передали в суд, не приобщив к ним ключевые доказательства против обвиняемых – оригиналы аудиозаписи события и восстановленного журналистами видео нападения, по словам адвоката Анатолия Попова.