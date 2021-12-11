Нападение на бар "Хвильовий": полиция установила 30 причастных лиц и вручила два подозрения

Полиция установила 30 нападающих на бар "Хвылевой". Фото: Укринформ

Правоохранители сообщили о подозрении двум подросткам, которые могли совершить нападение на бар "Хвильовий" на Подоле.

Сотрудники провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов, а также установили около 30 человек, причастных к совершению на бар, сообщает пресс-служба полиции.

Проводится документирование преступных действий нападавших для привлечения их к уголовной ответственности.

Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годам рождения, уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Им угрожает до семи лет лишения свободы.

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Нападение произошло в конце ноября. "Залетела группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах, разбили окна и залили баллоном людей и внутри через разбитые окна, и двери. Также они частично разбили мебель, стоявшую на террасе заведения — пострадавшие среди тех, кого залили баллоном. В них выпала визитка организации "Центурия", - подчеркнул владелец бара Андрей Янковский.