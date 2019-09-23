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понедельник, 23 сентября 2019 08:08

Наказали водителя, который оскорбил мать погибшего воина

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Наказали водителя, который оскорбил мать погибшего воина
В Херсоне уволили маршрутчика, который оскорбил мать погибшего АТОвца. Фото - kherson.net.ua

В Херсоне наказали водителя маршрутки, который отказал в проезде по льготам матери погибшего бойца АТО.

Водитель в связи с тем, что произошло, был уволен из должности. Об этом сообщила начальник управления транспорта Херсонского горсовета Маркина Виркун, передает kherson.net.ua.

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Известно, что конфликт произошел в городской маршрутке №17. Женщина предъявила удостоверение на принадлежащую ее льготу водителю. Но он начал ей хамить. История получила резонанс в сети и соответствующую реакцию у руководства.

В Кропивницкому водитель маршрутного такси выбросил в окно удостоверение матери погибшего воина АТО Игита Гаспаряна. Инцидент произошел на маршруте №134.

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23
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