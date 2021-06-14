Наказали учительницу, которая угрожала ножом семикласснику

Во Львовской области уволили учительницу информатики Надежду Волощук. Она заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик. А потом ножом угрожала отрезать палец. Фото: zaxid.net

Учительницу информатики Солонковской общеобразовательной школы на Львовщине, которая угрожала семикласснику ножом, уволили с работы в конце мая. Также ей объявили выговор.

60-летнюю Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении учеников, пишет ZAXID.NET.

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"После проверки инцидента приняли такие кадровые решения. 17 мая ее отстранили от работы. Позже на основании решения комиссии от 25.05.2021 учительнице был объявлен выговор. Сейчас она уволена с работы", - говорится в документе от отдела образования Солонковской ОТГ.

Родители учеников рассказывали, что учительница не впервые унижает школьников. Свой поступок Надежда Волощук назвала шуткой и объяснила неуправляемостью класса. Она признала свою вину и написала заявление на увольнение.

В мае стало известно, что учительница информатики Солонковской школы Надежда Волощук на уроке в седьмом классе угрожала ножом ученику. Сначала заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик. А потом говорила, что отрежет палец. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему Владиславу писать собственной кровью. Свидетелями этого было более двух десятков учеников. Некоторые испугались и рассказали родителям.