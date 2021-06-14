Наказали учительницу, которая угрожала ножом семикласснику

 
Ексклюзивы
1/5
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 522
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 387
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1332
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1476
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 747
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1557
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1143
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
3
4
3
4
3
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги
Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Видео
Все видео
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
В кустах нашли тело обнаженной женщины
В кустах нашли тело обнаженной женщины
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 738
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 513
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 36
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 16:35

Наказали учительницу, которая угрожала ножом семикласснику

  Комментировать
Наказали учительницу, которая угрожала ножом семикласснику
Во Львовской области уволили учительницу информатики Надежду Волощук. Она заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик. А потом ножом угрожала отрезать палец. Фото: zaxid.net

Учительницу информатики Солонковской общеобразовательной школы на Львовщине, которая угрожала семикласснику ножом, уволили с работы в конце мая. Также ей объявили выговор.

60-летнюю Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении учеников, пишет ZAXID.NET.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раздела до нижнего белья: учительницу обвинили в издевательстве над школьницами

"После проверки инцидента приняли такие кадровые решения. 17 мая ее отстранили от работы. Позже на основании решения комиссии от 25.05.2021 учительнице был объявлен выговор. Сейчас она уволена с работы", - говорится в документе от отдела образования Солонковской ОТГ.

Родители учеников рассказывали, что учительница не впервые унижает школьников. Свой поступок Надежда Волощук назвала шуткой и объяснила неуправляемостью класса. Она признала свою вину и написала заявление на увольнение.

В мае стало известно, что учительница информатики Солонковской школы Надежда Волощук на уроке в седьмом классе угрожала ножом ученику. Сначала заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик. А потом говорила, что отрежет палец. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему Владиславу писать собственной кровью. Свидетелями этого было более двух десятков учеников. Некоторые испугались и рассказали родителям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наказали учительницу, которая угрожала ножом семикласснику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6219
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4662
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3258
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3051
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3043
Происшествия
Авто разорвало пополам. Одному из погибших было 16
Авто разорвало пополам. Одному из погибших было 16 Просмотров: 18
Увеличилось количество жертв: новые подробности ДТП с украинским автобусом в Румынии
Увеличилось количество жертв: новые подробности ДТП с украинским автобусом в Румынии Просмотров: 216
"Скорая" по дороге к пациенту попала в ловушку
"Скорая" по дороге к пациенту попала в ловушку Просмотров: 198
ДТП с украинским автобусом в Польше: умерла восьмая жертва
ДТП с украинским автобусом в Польше: умерла восьмая жертва Просмотров: 216
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
3
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 233
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть