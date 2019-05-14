"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом

В столице водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения, а потом, угрожая пистолетом, ударил водителя автобуса.
"На черном мерсе, угрожая стволом, разбил окно маршрутки и ударил пожилого водителя. Ху*ло (на мерине) нарушало ПДД и решило порадовать свое тщеславие. Полиция, ау?" - говорится в сообщении под видео на странице DTP KIEV INFO.
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Под видео появились разгневанные комментарии пользователей сети.
"Найти и сжечь мерседес!!!", "Был бы у нас народ сплоченный, вышли бы из маршрутки навалять бы этому стрелку и машину на крышу перевернули, был бы хороший урок", "Сколько же вокруг людей с больной психикой, страшно", - пишут комментаторы.
9 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в совершении смертельной аварии возле Белой Церкви 19-летнему Виталию Петрашевского. 2 месяца под стражей без права на залог. Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Парень полностью признает свою вину и сожалеет о содеянном.
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