Найденный в овраге 2-летний мальчик попал в реанимацию

На Днепропетровщине более 10 часов искали 2-летнего Романа из села Звонецкое Солонянского района. Сейчас мальчик в больнице с переохлаждением. Фото - dp.npu.gov.ua

2-летний Роман из села Звонецкое Солонянского району.на Днепропетровщине, которого искали 10 часов, находится в реанимации.

Сейчас малыш в стабильном состоянии. В больницу попал с температурой 34 градуса. Медики уверяют - угрозы жизни ребенка чудом удалось избежать, говорится в сюжете ТСН.

Никаких повреждений мальчик не получил. Вечер, ночь и день малыш, одетый в кофту и колготки, пролежал в овраге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли пропавшего 4-летнего мальчика

Сообщается, что мать положила Рому спать и не заметила, как он ушел. Возилась по хозяйству. Через несколько часов слишком долгого "сна", зашла в комнату и обнаружила пустую кровать. Мальчик, вероятно, пошел гулять, потерялся в тумане и упал в овраг.

Когда малыша обнаружили, он был обессилен, очень напуган и только тихонько плакал. Детский плач услышал один из полицейских, который был задействован в поисках.

Малыш исчез вечером 22 октября. К поискам задействовали 50 полицейских, столько же волонтеров, 100 нацгвардейцев, 150 курсантов Университета внутренних дел, аэроразведку, 7 кинологов с собаками и местных жителей.