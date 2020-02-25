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вторник, 25 февраля 2020 13:52

Наезд на карнавальное шествие: пострадавших уже более 50

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Наезд на карнавальное шествие: пострадавших уже более 50
В понедельник вечером арестован второй человек, что снимала инцидент на видео Фото: РБК-Украина

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу во время карнавала в городе Фолькмарзен Германии, составляет уже 52 человека.

18 травмированных - дети. В больнице остаются всего 35 человек, пишет BBC.

29-летний водитель автомобиля задержан и находится в больнице. Мотивы нападения неизвестны. Полиция склоняется к тому, что политической подоплеки нет.

В понедельник вечером арестован второй человек, что снимала инцидент на видео. Непонятно пока, есть задержанный подозреваемым или свидетелем.

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Полиция создала сайт, куда свидетели могут присылать фотографии или видеозаписи инцидента. Власти города организовала информационный центр для всех, кто пострадал.

В городе Фолькмарзен, Германия, во время карнавального шествия в толпу въехала машина. По меньшей мере 15 человек пострадали, среди которых много детей, пишет Allgemeine Zeitung. Полиция сообщила о задержании водителя. Выясняют, был ли наезд преднамеренным. Очевидцы утверждают, что мужчина целенаправленно ехал на детей.

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